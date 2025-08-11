대전 서구, ‘찾아가는 민생회복 소비쿠폰’ 운영

동영상 고정 취소

대전 서구는 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 대상으로 찾아가는 민생회복 소비쿠폰 신청 제도를 다음 달 12일까지 운영합니다.



이번 제도는 신청 희망자가 관할 행정복지센터에 전화하면 담당 공무원이 거주지를 방문해 신청서를 접수받은 뒤 선불카드를 전달하는 방식으로 진행됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!