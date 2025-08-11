태안군, 하반기 ‘숏폼 영상 공모전’ 개최

동영상 고정 취소

태안군이 '2025 태안 방문의 해'를 맞아 상반기에 이어 하반기에도 '숏폼 영상 공모전'을 엽니다.



공모 기간은 다음 달 26일까지로 태안 관광 활성화를 위한 특색 있는 영상을 30초에서 1분 사이로 제작해 공모전 홈페이지를 통해 제출하면 됩니다.



태안군은 10월 중 10개 작품을 선정해 대상 100만 원 등 모두 5백50만 원의 상금을 수여할 계획입니다.



