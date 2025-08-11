세종경찰, 불법 무기류 자진 신고 기간 운영
입력 2025.08.11 (08:11) 수정 2025.08.11 (08:50)
세종경찰청이 다음 달 30일까지 두 달 동안 불법 무기류 자진 신고 기간을 운영합니다.
신고 대상은 허가 없이 소지하고 있는 총기와 화약류 등으로 가까운 경찰관서나 군부대에 신고하면 됩니다.
신고 기간 이후 불법 무기를 소지하다 적발되면 최대 15년 이하 징역이나 1억 원 이하 벌금에 처하게 됩니다.
세종경찰, 불법 무기류 자진 신고 기간 운영
- 입력 2025-08-11 08:11:25
- 수정2025-08-11 08:50:39
세종경찰청이 다음 달 30일까지 두 달 동안 불법 무기류 자진 신고 기간을 운영합니다.
신고 대상은 허가 없이 소지하고 있는 총기와 화약류 등으로 가까운 경찰관서나 군부대에 신고하면 됩니다.
신고 기간 이후 불법 무기를 소지하다 적발되면 최대 15년 이하 징역이나 1억 원 이하 벌금에 처하게 됩니다.
김예은 기자 yes24@kbs.co.kr
