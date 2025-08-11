KAIST “AI로 암 표적 돌연변이에 최적 약물 후보 설계”
입력 2025.08.11 (08:11)
표적 단백질 정보만 있으면 사전 정보가 없어도 적합한 약물 후보를 설계하는 인공지능이 개발됐습니다.
KAIST는 약물 후보 분자를 탐색하는 기존 인공지능 모델이 분자만 만들거나, 만들어진 분자와 단백질의 결합 여부만 따로 평가한 것과 달리, 분자와 단백질 사이의 결합 방식까지 함께 고려해 한 번에 설계하는 인공지능을 개발했다고 밝혔습니다.
표적 단백질 정보만 있으면 사전 정보가 없어도 적합한 약물 후보를 설계하는 인공지능이 개발됐습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.