충주댐 광역상수도 1/3 가량 단선 관로

충주댐 계통 광역상수도의 1/3 가량이 단선 관로인 것으로 나타났습니다.



한국수자원공사 충주수도지사는 충주댐으로부터 수돗물 용수를 공급하는 충북 지역 전체 송수관로 332km 가운데 114km가 단선 관로라고 밝혔습니다.



이는 전체 관로의 34% 가량입니다.



지역별로는 충주가 48.4km로 가장 길고 음성 27.9 괴산 16.5, 진천 14.5, 증평 7.2km입니다.



