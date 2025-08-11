충북교육청, 방학용 수능 대비 도움 자료 배부
입력 2025.08.11 (08:13) 수정 2025.08.11 (08:44)
충청북도교육청이 고3 수험생들의 여름방학용 수능 대비 도움 자료를 개발해 배부했다고 밝혔습니다.
수능 도움 자료는 2종으로, 2026학년도 대학수학능력시험 도움 자료집과 수능 대비 주간 문항지입니다.
수능 도움 자료집은 지난 수능 6월 모의평가 중 영역별 오답률이 높은 문항을 골라 원인 분석과 학습 안내를 수록했습니다.
주간 문항지는 수능 출제 경향을 반영한 영역별 개발 문항으로 주당 6문항씩, 앞으로 12주간 계속 배부됩니다.
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr김영중 기자의 기사 모음
