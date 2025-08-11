충북교육청, 방학용 수능 대비 도움 자료 배부

동영상 고정 취소

충청북도교육청이 고3 수험생들의 여름방학용 수능 대비 도움 자료를 개발해 배부했다고 밝혔습니다.



수능 도움 자료는 2종으로, 2026학년도 대학수학능력시험 도움 자료집과 수능 대비 주간 문항지입니다.



수능 도움 자료집은 지난 수능 6월 모의평가 중 영역별 오답률이 높은 문항을 골라 원인 분석과 학습 안내를 수록했습니다.



주간 문항지는 수능 출제 경향을 반영한 영역별 개발 문항으로 주당 6문항씩, 앞으로 12주간 계속 배부됩니다.



