고속도로 멈춘 차 연쇄 추돌 사망…운전자 2명 벌금형
입력 2025.08.11 (08:13) 수정 2025.08.11 (08:44)
청주지방법원은 고속도로에 정차 중이던 화물차를 들이받아 옆에 서 있던 50대를 숨지게 한 가해 운전자 66살 김 모 씨 등 2명에게 각각 벌금 500만 원을 선고했습니다.
김 씨 등은 2021년 2월, 청주시 남이면 경부고속도로 부산 방향 청주 분기점 근처에서 앞선 사고로 멈춰 있던 화물차를 뒤늦게 발견해 연쇄 추돌하면서 화물차 운전자를 숨지게 한 혐의로 재판을 받았습니다.
재판부는 피고인들이 전방 주시 의무를 다했다면 사고를 피할 수 있었을 것이라고 판시했습니다.
청주지방법원은 고속도로에 정차 중이던 화물차를 들이받아 옆에 서 있던 50대를 숨지게 한 가해 운전자 66살 김 모 씨 등 2명에게 각각 벌금 500만 원을 선고했습니다.
