국립공원공단, 여름철 불법 행위 특별단속

국립공원공단 북부지역본부가 여름 성수기를 맞아 이달(8월) 15일부터 사흘 동안 설악산 국립공원에서 특별단속을 실시합니다.



주요 단속 대상은 비법정 탐방로 이용과 암벽장 무단출입, 자연훼손 행위입니다.



이번 단속엔 특별사법경찰관들이 투입됩니다.



불법행위 적발시, 최대 200만 원의 과태료를 부과합니다.



