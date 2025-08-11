태백, 하반기 ‘한 달 살기’ 참가자 모집
입력 2025.08.11 (08:17) 수정 2025.08.11 (08:39)
태백시는 하반기 한 달 살기 참가자를 이달(8월) 22일까지 모집합니다.
모집 대상은 태백으로 귀농·귀촌을 희망하는 다른 시군 거주잡니다.
참가 신청은 태백농업기술센터에서 접수합니다.
태백시는 참가 신청자 가운데 6팀을 선정해 숙박비와 체험 활동비를 지원할 계획입니다.
김보람 기자
