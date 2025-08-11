속초, ‘착한가격업소’ 7곳 신규 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

속초시가 착한가격업소 7곳을 이달(8월) 29일까지 모집합니다.



모집 대상은 외식업과 이·미용업, 세탁업, 숙박업 등을 하는 개인 사업자 또는 법인입니다.



