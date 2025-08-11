속초, ‘착한가격업소’ 7곳 신규 모집
입력 2025.08.11 (08:18) 수정 2025.08.11 (08:39)
속초시가 착한가격업소 7곳을 이달(8월) 29일까지 모집합니다.
모집 대상은 외식업과 이·미용업, 세탁업, 숙박업 등을 하는 개인 사업자 또는 법인입니다.
속초시가 착한가격업소 7곳을 이달(8월) 29일까지 모집합니다.
모집 대상은 외식업과 이·미용업, 세탁업, 숙박업 등을 하는 개인 사업자 또는 법인입니다.
조연주 기자 yeonjoo@kbs.co.kr
-
