볼턴 “트럼프는 그 어떤 것보다 노벨평화상 원한다”

트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보보좌관으로 일한 존 볼턴이 최근 트럼프 대통령의 외교 성과를 깎아내리며 “그는 그 어떤 것보다 노벨 평화상을 원한다”고 비난했습니다.



볼턴 전 보좌관은 현지시각 10일 미국 ABC방송에 출연해 트럼프 대통령이 여러 분쟁을 중재하며 외교 정책에 있어 성공을 거둔 것 아니냐는 질문에 “상황을 중대하게 바꿨다고 생각하지 않는다”며 이같이 답했습니다.



특히 지난 8일 백악관에서 이뤄진 아제르바이잔과 아르메니아 평화선언과 관련해서는 “진짜 문제는 지난 몇 년간 러시아가 (갈등의 핵심이었던) 아제르바이잔 나고르노-카라바흐 지역을 장악하게 허용한 것”이라고 말했습니다.



지난달 이뤄진 태국과 캄보디아 중재에 대해서도 “그(트럼프 대통령)는 단순히 합의에 서명하지 않으면 관세를 부과하겠다고 위협했다”고도 비꼬았습니다.



지난 5월 인도와 파키스탄이 무력 충돌 후 휴전하는 과정에서 트럼프 대통령의 공이 있었다는 분석에 대해서도 “인도 정부뿐 아니라 인도 전체가 트럼프가 공을 차지하려 한 것에 대해 분노했다”고 강조했습니다.



트럼프 대통령은 노벨평화상에 대한 선망을 숨기지 않고 있습니다. 각국 지도자들은 이를 공략해 너도나도 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보에 추천하고 있습니다.



가장 최근의 사례는 아르메니아와 아제르바이잔입니다. 니콜 파시냔 아르메니아 총리와 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령은 백악관에서 평화선언에 서명한 후 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다고 말했습니다.



지난달에는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천했다며 노벨위원회에 보낸 서한을 트럼프 대통령에게 직접 전달하기도 했습니다.



‘슈퍼 매파’로 꼽히는 볼턴 전 보좌관은 트럼프 행정부 1기 당시 대북 정책 등을 둘러싸고 트럼프 대통령과 갈등하다 경질됐고 이후 대표적 반 트럼프 인사가 됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



