도로 세워진 승용차서 불…“소유주 소재 파악 중”

어젯밤(10일) 10시 50분쯤 경기도 광주시 한 도로에 세워진 승용차에서 불이나 30분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 승용차가 모두 타, 소방서 추산 3천9백만 원가량의 재산 피해가 발생했습니다.



차 안에서 운전자를 비롯한 다른 탑승자는 발견되지 않았습니다.



경찰은 차량 소유자가 유서를 가족들에게 보낸 사실을 토대로, 차량 소유주를 찾고 있습니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



[사진 출처 : 광주소방서 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!