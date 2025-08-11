김시우, PGA 투어 PO 1차전 공동 14위…우승은 45세 로즈

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 1차전을 공동 14위로 마쳤다.



김시우는 11일(한국시간) 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드(파70·7천288야드)에서 열린 PGA 투어 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십(총상금 2천만달러) 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 3개, 보기 2개로 1언더파 69타를 쳤다.



최종 합계 8언더파 272타를 기록한 김시우는 전날 공동 10위에서 4계단 내려간 공동 14위가 됐다.



이 대회 전까지 페덱스컵 순위 46위였던 김시우는 순위를 41위로 올리면서 상위 50명이 나가는 플레이오프 2차전 진출을 확정했다.



김시우는 마지막 18번 홀(파4)에서 티샷이 오른쪽 벙커로 향해 결국 약 2.5ｍ 파 퍼트를 놓치면서 아쉽게 '톱10'에서 밀려났다.



임성재는 버디 6개와 보기 3개를 묶어 3언더파 67타를 기록, 최종 합계 7언더파 273타로 공동 17위에 올랐다.



임성재는 4번 홀(파3) 그린 밖 약 6ｍ 거리에서 버디 퍼트를 굴려 넣었고, 11번 홀(파3)에서는 9ｍ 버디 퍼트를 넣는 등 전날 공동 26위에서 17위까지 순위를 올려놨다.



임성재 역시 페덱스컵 순위 25위가 되면서 플레이오프 2차전에 무난히 진출했다.



다만 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십에는 상위 30명만 나가기 때문에 김시우는 플레이오프 2차전에서 순위를 더 끌어 올려야 한다.



플레이오프 2차전은 14일 개막하는 BMW 챔피언십이다.



이번 대회 우승은 3차 연장 끝에 45세 노장 저스틴 로즈(잉글랜드)가 차지했다.



최종 합계 16언더파 264타를 기록해 J.J. 스펀(미국)과 함께 연장전에 들어간 로즈는 1, 2차 연장을 파와 버디로 비겼다.



핀 위치를 바꿔 18번 홀에서 계속된 3차 연장에서 로즈는 마지막 버디 퍼트 거리가 스펀보다 더 길었지만 먼저 버디 퍼트에 성공했고, 스펀의 약 2ｍ 정도 버디 퍼트가 빗나가면서 우승을 확정했다.



2023년 2월 AT&T 페블비치 프로암 이후 2년 6개월 만에 PGA 투어 12승째를 따낸 로즈는 우승 상금 360만달러(약 50억원)를 받았다.



최근 연장전 4연패를 기록 중이던 로즈는 2014년 퀴큰 론스 내셔널 연장 우승 이후 11년 만에 연장전에서 이겨 투어 통산 연장전 전적 2승 4패를 거뒀다.



PGA 투어 플레이오프 대회 최고령 우승 기록은 2008년 플레이오프 2승을 거둔 비제이 싱(피지)의 45세 6개월이고, 지난달 말에 만 45세가 된 로즈가 그다음 최고령 우승자가 됐다.



세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 토미 플리트우드(잉글랜드)가 나란히 15언더파 265타, 공동 3위가 됐다.



PGA 투어에서 우승이 없는 대표적인 톱 랭커 플리트우드는 16번 홀(파5)까지 단독 1위를 달렸으나 17번 홀(파4) 보기가 뼈아팠다.



플리트우드는 PGA 투어 162개 대회에서 준우승 6회, 톱10 43회만 기록했다.



1983년 이후 우승 없이 가장 많은 '톱10'을 기록한 선수가 바로 플리트우드다.



우승을 못 하고도 가장 많은 상금을 번 선수 역시 플리트우드다. 그는 이 대회 전까지 3천136만669달러, 한국 돈으로 436억원이 넘는 상금을 기록했다.



셰플러는 이날 캐디 테드 스콧이 집안일로 자리를 비워 임시 캐디 브래드 페인과 호흡을 맞추면서도 1타 차 공동 3위에 올랐다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!