경제

8월 1∼10일 수출 4.3% 감소…일평균 수출은 9.3% 증가

입력 2025.08.11 (09:17) 수정 2025.08.11 (09:27)

이번 달 열흘 동안의 수출이 지난해 같은 기간보다 4.3% 감소했습니다.

관세청 집계 결과, 이달 1일부터 10일까지 우리나라 수출은 147억 달러로 지난해 같은 기간보다 4.3% 줄었습니다.

다만, 조업일수를 고려하면 하루 평균 21억 달러씩 수출해, 지난해보다 9.3% 늘었습니다.

올해 8월 1일부터 10일까지 조업일수는 7일, 지난해는 8일이었습니다.

품목별로는 반도체(12.0%), 선박(81.3%), 승용차(8.5%) 등이 지난해 같은 기간보다 수출이 늘었고, 석유제품(-19.4%), 무선통신기기(-4.5%) 등은 줄었습니다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 26.5%로 3.9% 포인트 증가했습니다.

수출국별로는 베트남(4.1%)과 대만(47.4%)에 대한 수출이 지난해보다 증가했지만, 중국(-10.0%), 미국(-14.2%), 유럽연합(-34.8%)에 대한 수출은 감소했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
최인영
최인영 기자

