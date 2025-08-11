국민의힘 “조국·윤미향 사면 즉각 중단해야…순국선열 정면 모독”

국민의힘은 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원에 대한 광복절 특별사면을 즉각 중단하라고 촉구했습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(11일) 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “사면권이 대통령의 고유 권한이라고 하지만 일말의 반성도 없는 파렴치한 범죄자들에게 면죄부를 주는 사면, 국론 분열의 씨앗이 되는 사면은 광복 80주년을 맞아 순국선열들을 정면으로 모독하는 것”이라며 이같이 말했습니다.



송 비대위원장은 “조 전 장관은 입시 비리, 감찰 무마 등으로 유죄가 확정된 권력형 범죄자”라면서 “우리 사회에 공정과 정의의 가치를 무너뜨리면서 청년들에게 커다란 박탈감을 안겨주었고, 최악의 국론 분열을 야기시켰다”고 지적했습니다.

이어 “그런데도 아직까지 일말의 반성도 없이 마치 영웅이라도 된 것처럼 국민을 우롱하고 있다”고 비판했습니다.



송 비대위원장은 또 “윤 전 의원은 위안부 피해자 후원금을 개인적으로 횡령한 파렴치범”이라면서 “그럼에도 불구하고 불과 사흘 전 (자신의 SNS에) ‘저것들은 나를 물어뜯고 있다. 욕하는 분들이 참 불쌍하다’라는 말로 국민을 조롱하고 있다”고 지적했습니다.



그러면서 “아직까지도 억지 판결이라며 사법부를 매도하고 법원의 횡령금 반환 결정조차 거부하고 있다”고 비판했습니다.



송 비대위원장은 “광복절은 대한민국의 자유와 독립을 기념하는 국민적 축제와 통합의 날”이라면서 “결코 특정 정권의 사유물이 될 수가 없다”고 강조했습니다.



이어 “그럼에도 불구하고 이재명 정권은 내 편 무조건 챙기기, 내 사람 한없이 감싸기 식 사면으로 광복절마저 통합이 아니라 분열, 축제가 아니라 치욕의 장으로 만들고 있다”고 비판했습니다.



송 비대위원장은 “국민의힘은 그 어떤 비리 정치인에 대한 사면에도 반대한다”며 “조국과 윤미향 사면 시도를 즉각 중단할 것을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



