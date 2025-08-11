정치

국민의힘 “조국·윤미향 사면 즉각 중단해야…순국선열 정면 모독”

입력 2025.08.11 (09:30) 수정 2025.08.11 (09:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘은 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원에 대한 광복절 특별사면을 즉각 중단하라고 촉구했습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(11일) 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “사면권이 대통령의 고유 권한이라고 하지만 일말의 반성도 없는 파렴치한 범죄자들에게 면죄부를 주는 사면, 국론 분열의 씨앗이 되는 사면은 광복 80주년을 맞아 순국선열들을 정면으로 모독하는 것”이라며 이같이 말했습니다.

송 비대위원장은 “조 전 장관은 입시 비리, 감찰 무마 등으로 유죄가 확정된 권력형 범죄자”라면서 “우리 사회에 공정과 정의의 가치를 무너뜨리면서 청년들에게 커다란 박탈감을 안겨주었고, 최악의 국론 분열을 야기시켰다”고 지적했습니다.
이어 “그런데도 아직까지 일말의 반성도 없이 마치 영웅이라도 된 것처럼 국민을 우롱하고 있다”고 비판했습니다.

송 비대위원장은 또 “윤 전 의원은 위안부 피해자 후원금을 개인적으로 횡령한 파렴치범”이라면서 “그럼에도 불구하고 불과 사흘 전 (자신의 SNS에) ‘저것들은 나를 물어뜯고 있다. 욕하는 분들이 참 불쌍하다’라는 말로 국민을 조롱하고 있다”고 지적했습니다.

그러면서 “아직까지도 억지 판결이라며 사법부를 매도하고 법원의 횡령금 반환 결정조차 거부하고 있다”고 비판했습니다.

송 비대위원장은 “광복절은 대한민국의 자유와 독립을 기념하는 국민적 축제와 통합의 날”이라면서 “결코 특정 정권의 사유물이 될 수가 없다”고 강조했습니다.

이어 “그럼에도 불구하고 이재명 정권은 내 편 무조건 챙기기, 내 사람 한없이 감싸기 식 사면으로 광복절마저 통합이 아니라 분열, 축제가 아니라 치욕의 장으로 만들고 있다”고 비판했습니다.

송 비대위원장은 “국민의힘은 그 어떤 비리 정치인에 대한 사면에도 반대한다”며 “조국과 윤미향 사면 시도를 즉각 중단할 것을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 “조국·윤미향 사면 즉각 중단해야…순국선열 정면 모독”
    • 입력 2025-08-11 09:30:48
    • 수정2025-08-11 09:33:05
    정치
국민의힘은 조국 전 조국혁신당 대표와 윤미향 전 더불어민주당 의원에 대한 광복절 특별사면을 즉각 중단하라고 촉구했습니다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(11일) 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “사면권이 대통령의 고유 권한이라고 하지만 일말의 반성도 없는 파렴치한 범죄자들에게 면죄부를 주는 사면, 국론 분열의 씨앗이 되는 사면은 광복 80주년을 맞아 순국선열들을 정면으로 모독하는 것”이라며 이같이 말했습니다.

송 비대위원장은 “조 전 장관은 입시 비리, 감찰 무마 등으로 유죄가 확정된 권력형 범죄자”라면서 “우리 사회에 공정과 정의의 가치를 무너뜨리면서 청년들에게 커다란 박탈감을 안겨주었고, 최악의 국론 분열을 야기시켰다”고 지적했습니다.
이어 “그런데도 아직까지 일말의 반성도 없이 마치 영웅이라도 된 것처럼 국민을 우롱하고 있다”고 비판했습니다.

송 비대위원장은 또 “윤 전 의원은 위안부 피해자 후원금을 개인적으로 횡령한 파렴치범”이라면서 “그럼에도 불구하고 불과 사흘 전 (자신의 SNS에) ‘저것들은 나를 물어뜯고 있다. 욕하는 분들이 참 불쌍하다’라는 말로 국민을 조롱하고 있다”고 지적했습니다.

그러면서 “아직까지도 억지 판결이라며 사법부를 매도하고 법원의 횡령금 반환 결정조차 거부하고 있다”고 비판했습니다.

송 비대위원장은 “광복절은 대한민국의 자유와 독립을 기념하는 국민적 축제와 통합의 날”이라면서 “결코 특정 정권의 사유물이 될 수가 없다”고 강조했습니다.

이어 “그럼에도 불구하고 이재명 정권은 내 편 무조건 챙기기, 내 사람 한없이 감싸기 식 사면으로 광복절마저 통합이 아니라 분열, 축제가 아니라 치욕의 장으로 만들고 있다”고 비판했습니다.

송 비대위원장은 “국민의힘은 그 어떤 비리 정치인에 대한 사면에도 반대한다”며 “조국과 윤미향 사면 시도를 즉각 중단할 것을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 <br>압수수색 영장 집행

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 압수수색 영장 집행
[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ <br>관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
경찰, 대전 교제살인 피의자 <br>신상 공개…26살 장재원

경찰, 대전 교제살인 피의자 신상 공개…26살 장재원
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.