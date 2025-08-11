이 대통령, 베트남 당 서기장과 국빈만찬…재계 총수도 다수 참석

또 럼 베트남 당 서기장 국빈 방한을 기념해 국빈 만찬이 진행됩니다.



대통령실은 오늘(11일) 저녁 이재명 대통령 내외가 주최하는 국빈 만찬이 진행된다고 밝혔습니다.



오늘 만찬에는 대통령실 주요 참모들과 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 베트남에 활발히 지출해 온 재계 인사들이 다수 참석합니다.



또 농협중앙회장과 신한은행장 등 금융계 인사들과 한국중견기업연합회 회장, 베트남 정부로부터 노동 훈장과 감사 훈장을 받은 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독, 베트남에서 인기를 얻은 안재욱 배우 등도 참석합니다.



베트남 측에서는 또 럼 베트남 당 서기장과 응오 프엉 리 여사, 응우옌 주이 응옥 당 중앙감찰위원회 위원장, 르엉 땀 꽝 공안부 장관, 판 반 장 국방부 장관 등 55명이 국빈 만찬에 참석할 예정입니다.



대통령실은 "양국 기업인 및 문화계 인사 다수가 참석해 각계 접촉면을 확대하는 한편 한-베트남 다문화 가정을 초대해 양국 간 인적, 문화적 유대도 강화할 예정"이라고 설명했습니다.



오늘 국빈 만찬의 주제는 '퓨전 한식'으로 고려 말 한반도에 정착한 베트남 왕자 이용상의 후손 화산 이씨가 한국 전쟁 후 경북 봉화에 정착했다는 점에 착안해 해당 지역에서 나는 특산물을 활용했다고 대통령실은 밝혔습니다.



건배주로는 2024년 대한민국 주류 대상 한국와인 부문 대상을 받은 오미자로 빚은 스파클링 와인이 준비됐습니다.



만찬 후에는 한국과 베트남 양국이 예술을 통해 서로를 더 깊이 이해하고 다가갈 수 있는 공연을 관람할 예정입니다.



피아니스트 이루마 공연, 베트남 전통 가극 공연, 양국 전통음악 협연 및 어린이 합창단 공연 등이 준비돼 있는데 대통령실은 이루마 씨의 경우 베트남 또 럼 서기장이 가장 만나고 싶어 하는 대한민국의 음악가라고 소개했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!