정의당 “조국 사면, 사회통합 저해 가능성 높아 부적절…특별사면 반대”

정의당은 조국 전 조국혁신당 대표를 포함한 정치인과 기업인들이 광복절 특별사면 대상으로 알려진 것과 관련해, 객관적 기준과 공감대가 결여됐다며 반대한다고 밝혔습니다.



정의당은 오늘(11일) 성명을 통해 “거론되고 있는 주요 특별사면 대상자는 비리·부패와 연관된 정치인과 기업인들로, 정치적 거래와 특권 보호라는 ‘사면권 남용’ 문제에서 자유롭지 못하다”고 밝혔습니다.



이어 “이재명 정부는 과거의 잘못 위에 새로운 부정의를 덧씌우지 말고, 국민적 신뢰 회복과 진정한 사회통합을 위해 사면권 남용을 중단하고 사법 정의의 원칙을 지키기 바란다”고 촉구했습니다.



특히 정의당은 “조국 전 법무부 장관과 국민의힘이 요청한 대상자들, 국민연금을 동원한 삼성 뇌물공여 공범 장충기·최지성은 이에(특별사면 대상자에) 해당할 수 없다”고 강조했습니다.



정의당은 조 전 대표에 대해서는 “입시의 공정성과 관련된 문제로 입시 비리가 가져오는 사회적 파장, 일련의 사태에 대한 사과나 인정이 없는 상황이라는 점을 고려할 때 국민적 공감대가 낮다”면서 “공정과 책임이라는 우리 사회 최후의 기준을 무너뜨리고, 사회통합을 오히려 저해할 가능성이 높다”고 지적했습니다.



이재명 대통령은 오늘 오후 임시국무회의를 주재하고 특별사면·특별감형·특별복권 및 특별감면 조치 등에 관한 안건을 심의·의결할 예정입니다.



앞서 법무부 사면심사위원회 심사를 통과한 올해 광복절 특별사면 대상자에는 조 전 대표 부부와 최강욱·윤미향 전 의원, 조희연 전 서울시 교육감, 야권 인사인 홍문종·정찬민 전 의원 등이 이름을 올린 것으로 전해졌습니다.



[사진 출처 : 정의당 홈페이지]



