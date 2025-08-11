930뉴스

서울 여의도서 트럭 넘어져…70대 운전자 부상

입력 2025.08.11 (09:37) 수정 2025.08.11 (09:41)

오늘 새벽 0시 반쯤 서울 여의도 IFC몰 앞 도로에서 달리던 1톤 트럭이 넘어졌습니다.

이 사고로 70대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌고 가로등과 도로 경계석이 파손됐습니다.

경찰은 음주 운전은 아닌 것으로 파악하고 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.

