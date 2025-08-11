서울 여의도서 트럭 넘어져…70대 운전자 부상
입력 2025.08.11 (09:37) 수정 2025.08.11 (09:41)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 새벽 0시 반쯤 서울 여의도 IFC몰 앞 도로에서 달리던 1톤 트럭이 넘어졌습니다.
이 사고로 70대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌고 가로등과 도로 경계석이 파손됐습니다.
경찰은 음주 운전은 아닌 것으로 파악하고 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
이 사고로 70대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌고 가로등과 도로 경계석이 파손됐습니다.
경찰은 음주 운전은 아닌 것으로 파악하고 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 서울 여의도서 트럭 넘어져…70대 운전자 부상
-
- 입력 2025-08-11 09:37:08
- 수정2025-08-11 09:41:39
오늘 새벽 0시 반쯤 서울 여의도 IFC몰 앞 도로에서 달리던 1톤 트럭이 넘어졌습니다.
이 사고로 70대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌고 가로등과 도로 경계석이 파손됐습니다.
경찰은 음주 운전은 아닌 것으로 파악하고 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
이 사고로 70대 운전자가 다쳐 병원으로 옮겨졌고 가로등과 도로 경계석이 파손됐습니다.
경찰은 음주 운전은 아닌 것으로 파악하고 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.