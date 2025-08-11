IT·과학

예스24, 해킹 두달 만에 또 접속오류…“상황 파악 중”

입력 2025.08.11 (09:37) 수정 2025.08.11 (10:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난 6월 초 랜섬웨어 해킹으로 서비스가 전면 중단됐던 국내 최대 규모 인터넷서점 예스24에서 해킹 두 달 만에 또다시 홈페이지와 앱 접속 오류가 발생했습니다.

오늘(11일) 오전 9시 현재 예스24의 인터넷 사이트와 모바일 애플리케이션 모두 접속이 되지 않고 있으며, 전자책 등도 이용할 수 없는 상태입니다.

예스24 관계자는 KBS와의 통화에서 "사이트 접속 오류가 맞다"며 구체적인 상황을 파악 중이라고 말했습니다.

예스24는 애플리케이션으로 접속하는 이용자들에게 "서비스 접속이 원활하지 않다"며 "접속자 수가 많거나 오류로 인해 일시적인 장애가 발생했다"는 안내문을 올렸습니다.

예스24는 앞서 지난 6월 9일 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 홈페이지가 마비됐으며, 접속 장애가 일어난 지 닷새만인 같은 달 13일부터 서비스를 순차적으로 재개했습니다.

당시 예스24에는 데이터를 되살릴 백업 시스템이 구축되어 있지 않아, 업계는 예스24 측이 서비스를 재개하기 위해 해커에게 일종의 대가를 지불하는 방식으로 협상을 진행한 것으로 보고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 예스24, 해킹 두달 만에 또 접속오류…“상황 파악 중”
    • 입력 2025-08-11 09:37:48
    • 수정2025-08-11 10:02:47
    IT·과학
지난 6월 초 랜섬웨어 해킹으로 서비스가 전면 중단됐던 국내 최대 규모 인터넷서점 예스24에서 해킹 두 달 만에 또다시 홈페이지와 앱 접속 오류가 발생했습니다.

오늘(11일) 오전 9시 현재 예스24의 인터넷 사이트와 모바일 애플리케이션 모두 접속이 되지 않고 있으며, 전자책 등도 이용할 수 없는 상태입니다.

예스24 관계자는 KBS와의 통화에서 "사이트 접속 오류가 맞다"며 구체적인 상황을 파악 중이라고 말했습니다.

예스24는 애플리케이션으로 접속하는 이용자들에게 "서비스 접속이 원활하지 않다"며 "접속자 수가 많거나 오류로 인해 일시적인 장애가 발생했다"는 안내문을 올렸습니다.

예스24는 앞서 지난 6월 9일 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 홈페이지가 마비됐으며, 접속 장애가 일어난 지 닷새만인 같은 달 13일부터 서비스를 순차적으로 재개했습니다.

당시 예스24에는 데이터를 되살릴 백업 시스템이 구축되어 있지 않아, 업계는 예스24 측이 서비스를 재개하기 위해 해커에게 일종의 대가를 지불하는 방식으로 협상을 진행한 것으로 보고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
강푸른
강푸른 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 <br>압수수색 영장 집행

[단독] 경찰, 이춘석 의원 ‘차명거래 혐의’ 국회 압수수색 영장 집행
[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ <br>관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정

이 대통령, 하루 앞당겨 국무회의…조국 등 사면 여부 결정
경찰, 대전 교제살인 피의자 <br>신상 공개…26살 장재원

경찰, 대전 교제살인 피의자 신상 공개…26살 장재원
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.