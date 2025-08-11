예스24, 해킹 두달 만에 또 접속오류…“상황 파악 중”

지난 6월 초 랜섬웨어 해킹으로 서비스가 전면 중단됐던 국내 최대 규모 인터넷서점 예스24에서 해킹 두 달 만에 또다시 홈페이지와 앱 접속 오류가 발생했습니다.



오늘(11일) 오전 9시 현재 예스24의 인터넷 사이트와 모바일 애플리케이션 모두 접속이 되지 않고 있으며, 전자책 등도 이용할 수 없는 상태입니다.



예스24 관계자는 KBS와의 통화에서 "사이트 접속 오류가 맞다"며 구체적인 상황을 파악 중이라고 말했습니다.



예스24는 애플리케이션으로 접속하는 이용자들에게 "서비스 접속이 원활하지 않다"며 "접속자 수가 많거나 오류로 인해 일시적인 장애가 발생했다"는 안내문을 올렸습니다.



예스24는 앞서 지난 6월 9일 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 홈페이지가 마비됐으며, 접속 장애가 일어난 지 닷새만인 같은 달 13일부터 서비스를 순차적으로 재개했습니다.



당시 예스24에는 데이터를 되살릴 백업 시스템이 구축되어 있지 않아, 업계는 예스24 측이 서비스를 재개하기 위해 해커에게 일종의 대가를 지불하는 방식으로 협상을 진행한 것으로 보고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



