[주간 이슈 PICK] ‘기림의 날’, 광주 위안부 피해 사례 공개 외

동영상 고정 취소

[앵커]



한 주간의 주요 이슈를 확인하는 '주간 이슈 픽' 순섭니다.



광복 80주년이 다가온 가운데 광주시가 새롭게 발굴한 지역의 위안부 피해 사례가 공개됩니다.



잇단 호우 피해를 입은 광주 북구 지역에 어떤 대책이 필요할지 논의하는 토론회도 열립니다.



손민주 기자입니다.



[리포트]



일제강점기, 중국과 동남아 등 곳곳에서 일본군 위안부를 강요당한 조선 여성들.



참혹한 피해가 세상에 처음 알려진 날인 8월 14일은 '위안부 피해자 기림의 날'로, 2018년부터 국가기념일이 됐습니다.



2025 '기림의 날'을 맞이해, 광주시가 오는 13일 전일빌딩245에서 기념행사를 열고 조선대에 의뢰해 발굴한 지역의 위안부 피해 사례를 공개합니다.



그간 광주와 연관된 위안부 피해자는 2019년 별세한 고 곽예남 할머니 한 명으로 알려졌는데, 이번 조사를 통해 피해자 13명이 광주와 연관돼 있다는 사실이 확인됐습니다.



14일에는 각 자치구에서 '기림의 날'을 기념하는 전시와 공연 등이 잇따라 열립니다.



광복 80주년을 기념하는 다채로운 행사도 펼쳐집니다.



전남도청 갤러리에서는 '빛을 되찾은 날, 광복 80주년 이야기'라는 제목으로 광복의 역사적 의미를 되새기는 전시회가 열리고 있습니다.



국립광주과학관에서도 15일부터 17일까지 유관순 열사 등의 모습을 복원한 'AI로 만나는 독립운동가' 전시가 운영됩니다.



기록적인 폭우가 잇따라 내리며 피해가 컸던 광주 북구의 서방천과 용봉천 일대.



극한 호우 시대, 어떤 대책을 세워야 하는지 논의하는 토론회가 오는 13일 광주시의회에서 열립니다.



전문가와 광주시, 지역 주민 등이 참여하는 이번 토론회에서는 광주시 침수 대응 체계의 개선 방안에 대한 토론이 이어질 예정입니다.



지금까지 주간 이슈 PICK이었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!