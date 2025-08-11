KT, 2분기 영업이익 1조148억원…105.4%↑

KT가 올해 2분기 영업이익이 1조148억원으로 지난해 동기보다 105.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(11일) 공시했습니다.



매출은 7조4천274억원으로 지난해 같은 기간보다 13.5% 증가했습니다.



순이익은 7천333억원으로 78.6% 늘었습니다.



KT는 AI·IT 등 B2B 사업 호조와 클라우드나 데이터센터 등 핵심 사업을 중심으로 성장세가 커졌다고 자평했습니다.



이어, MS 등 빅테크와의 협력 기반 AX 사업을 본격적으로 추진하고 선제적인 보안 경쟁력도 갖추겠다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / KT 제공]



