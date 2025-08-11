오후부터 대구·경북 일부 약한 비…대구 낮 29도

동영상 고정 취소

오늘 대구경북지역은 구름 많고 흐리겠습니다.



낮 최고기온은 대구와 안동 29, 포항 28도 등 27도에서 30도 분포로 어제보다 2, 3도 낮겠습니다.



대구를 비롯한 경북 남부로는 오후부터 약한 비가 오는 곳이 있겠고, 예상 강수량은 내일까지 5에서 40밀리미터입니다.



