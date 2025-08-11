강릉 ‘허리 시술 이상 증상 환자’ 23명으로 늘어
강릉의 한 정형외과 의원에서 허리 시술을 받고 이상 증상을 호소한 환자가 지난 주말 사이 1명 늘었습니다.
강원도는 지난 6월부터 해당 의원에서 시술을 받은 660여 명으로 조사를 확대한 결과 주말 사이 환자 1명이 늘어나, 이상 증상자가 현재 23명이라고 밝혔습니다.
또, 숨진 1명을 제외한 22명이 입원 치료를 받았거나 진행 중이고, 5명은 중환자실에 입원한 상태라고 덧붙였습니다.
강원도는 역학조사를 확대하면서 오늘(11일)부터 강원도 내 의료기관 대상으로 감염 예방 특별점검을 진행합니다.
정면구 기자 nine@kbs.co.kr
