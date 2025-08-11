[930 날씨] 남부 비·중부 내륙 소나기…후텁지근한 날씨

동영상 고정 취소

이번 주는 정체전선이 우리나라를 오르내리며 비가 오는 날이 많겠습니다.



오늘과 내일은 남부지방에 다시 비가 내리겠고, 수요일과 목요일은 중부지방에 비가 올 것으로 보입니다.



비가 오지 않는 지역은 대기가 불안정해 소나기가 내릴 때가 있겠습니다.



지금은 호우주의보가 발효 중인 제주도에 장대비가 쏟아지고 있습니다.



이 비구름이 북상하면서 밤까지 남해안 지방엔 시간당 30밀리미터 안팎의 강한 비가 오는 곳이 있겠습니다.



내일까지 예상 강수량은 남해안에 최대 100밀리미터가 넘겠고, 광주와 전남, 부산, 울산, 경남과 제주도에 10에서 60, 최대 80, 전북과 대구, 경북에 5에서 40밀리미터 정도입니다.



당분간 비나 소나기가 내리는 지역에선 돌풍이 불거나 천둥, 번개가 치겠습니다.



비나 소나기 소식이 있어도 무더위가 가시진 않겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울과 춘천이 31, 대전 30, 대구는 29도까지 올라가겠고, 체감온도는 더 높아서 후텁지근한 날씨가 이어지겠습니다.



바다의 물결은 제주와 남해, 동해상에서 최고 3미터로 높게 일겠습니다.



당분간 남해안과 제주도 해안에서는 너울이 강하게 밀려오겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



이설아 기상캐스터/그래픽:박혜령



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!