경찰, ‘주식 차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색 영장 집행

더불어민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사 중인 경찰이 국회 의원회관에 있는 이춘석 의원실에 대한 압수수색 영장 집행에 나선 것으로, KBS 취재 결과 확인됐습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 국회 사무처에 이춘석 의원실에 대한 압수수색 영장을 제시한 뒤, 오늘(11일) 오전 10시 20분쯤부터 영장 집행에 나섰다고 밝혔습니다.



경찰은 “전담수사팀이 법과 원칙에 따라 엄정하게 수사를 진행할 예정”이라고 설명했습니다.



이 의원은 지난 4일 본회의장에서 보좌진 차 씨의 이름으로 된 주식 거래창에서 주문을 넣는 모습이 포착돼, 차명거래 의혹이 불거졌습니다.



이 의원은 “물의를 일으켜 죄송하다”면서도, “타인 명의로 주식 계좌를 개설해서 차명 거래한 사실은 결코 없다”고 의혹을 부인했습니다.



이 의원 주식 차명거래 의혹 사건을 맡은 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 7일 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸리고 본격 수사에 착수한 바 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!