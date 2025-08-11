​혁신당 “조국 사면되면 전당대회 통해 새 지도체제…조기 복귀해야”

조국 전 조국혁신당 대표의 광복절 특별사면 여부가 오늘(11일) 결정될 예정인 가운데, 조국혁신당 서왕진 원내대표가 조 전 대표의 ‘조기 복귀’가 필요하다고 강조했습니다.



서 원내대표는 오늘 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’ 인터뷰에서 “조 전 대표가 만약 사면·복권이 된다면 당 입장에서는 조기에 복귀해서 새로운 조국혁신당의 미래를 준비하고 끌어나가는 역할을 해야 한다고 생각하고 있다”고 밝혔습니다.



‘조기 복귀’의 구체적 의미에 대해선 “전당대회를 통해서 당 전반의 새로운 지도체계를 만드는 작업이어야 될 거라고 본다”며 “당으로서는 조국 전 대표가 대표 역할을 다시 하시는 것이 맞는다고 생각하는데 나와서 본인의 생각도 한번 들어봐야 할 것 같다”고 전했습니다.



서 원내대표는 조 전 대표가 내년 지방선거에서 서울시장이나 부산시장으로 출마할 수 있다는 관측에 대해선 “아직 당내에서는 논의한 바 없다”고 선을 그었습니다.



다만 “사면·복권이 잘 된다면 내년 지방선거는 진보 개혁 진영 전반에서 굉장히 중요한 과제지 않느냐”며 “큰 틀에서 방향을 설정하고 전략을 잡는 것이 필요하지 않나 하는 생각이 들고, 그런 과정에서 어떤 것이든 열어놓고 논의는 해야 한다고 생각한다”고 여지를 남겼습니다.



또 “호남하고 영남 지역에서는 어떤 형식이든 적극적인 경쟁이 있는 게 정치적으로, 국가적으로 바람직하다고 생각하고 있다”며 더불어민주당과의 경쟁을 예고했습니다.



민주당과의 합당 가능성에 대해선 “다양한 의견과 제안들이 있을 수 있다고 생각한다”면서도 “분명한 것은 현 단계에서 민주당과 조국혁신당은 협력과 건강한 경쟁을 해나가는 것이 우리 정치 발전에도, 국가적으로도 훨씬 더 유의미하다”고 말했습니다.



이와 함께, 서 원내대표는 ‘검찰권 오남용에 관한 진상조사 및 피해자 피해회복에 관한 특별법’을 발의한 사실을 강조하며, 조 전 대표에 대한 ‘재심’ 가능성을 언급했습니다.



서 원내대표는 “소위 최악의 검찰권 오남용으로 만들어진 결과를 대법 결과가 나왔다고 해서 당연히 받아들여야 하느냐”며 “균형 잡힌 눈으로 진상을 다시 한번 살펴보고 피해회복 조치에 대해서 재심도 해야 한다고 생각한다”고 밝혔습니다.



조국혁신당 김준형 의원도 오늘 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 “양당 구조를 깰 3당, 4당이 필요하다면 조국 전 대표가 나오셔서 이 부분을 채우는 역할이 굉장히 중요하다고 생각한다”고 말했습니다.



그러면서, 민주당과의 합당 가능성을 크게 보는 시선에 대해 “저는 개인적으로는 생각이 좀 다르다”며 “우리가 대선 후보를 내지 않았는데, 저는 오히려 그때 당시에도 대선 후보를 냈어야 한다고 생각한다”고 말했습니다.



김 의원은 “공백을 메우는 것이 저는 우리나라 전체의 정치 발전을 위해서도 좋다고 생각하기 때문에 그런 부분의 입지를 구축하는 것이 조 전 대표님의 지금 생각이라고 믿는다”고 전했습니다.



또, 조 전 대표의 국회의원 보궐선거나 지방선거 출마 여부에 대해선 “어느 쪽이든 나가야 한다고 생각한다”고 밝혔습니다.



이재명 대통령은 오늘 오후 임시 국무회의를 열고, 조 전 대표 부부 등에 대한 특별사면·특별감형·특별복권 및 특별감면 조치 안건을 심의·의결합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



