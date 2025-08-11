[전격시사] 서왕진 조국혁신당 원내대표 - “조국 복귀, 빠를수록 좋아…민주당과 합당? 검토한 적 없어”

=====================================================

서왕진 조국혁신당 원내대표 - “조국 복귀, 빠를수록 좋아…민주당과 합당? 검토한 적 없어”



▷ 정창준 : <전격 인터뷰> 먼저 서왕진 조국혁신당 원내대표 전화로 만나보겠습니다. 대표님 안녕하세요.



▶ 서왕진 : 안녕하세요. 서왕진입니다.



▷ 정창준 : 이재명 정부의 첫 광복절 특별 사면에 대한 관심이 뜨겁습니다. 오늘 국무회의를 통해서 결정될 것으로 보이는데 당 분위기는 좀 어떻습니까?



▶ 서왕진 : 당으로서는 아주 간절히 바라는 바였고 어떻게 보면 모든 당원들이 학의 목처럼 그냥 학수고대를 해서 쭉 빠져 있는 상태인데요. 그렇지만 또 여론의 어떤 판단이라든지 대통령께서 최종적으로 판단하는 부분이 남아 있어서 작은 어떤 변수도 나오지 않기를 바라고 자중자애하는 그런 분위기입니다.



▷ 정창준 : 진인사대천명이라는 표현도 나왔던데. 조 전 대표 사면에 대한 여론 지금 말씀하셨는데 어떻게 판단하고 계세요?



▶ 서왕진 : 여론조사 결과로 보면 한 반반 이렇게 나오는 조사 결과들을 좀 본 것 같습니다. 기본적으로 저는 한국 진영 정치의 좀 특성이 드러난 게 아닌가 하는 생각이 우선 들고요. 주로 반대하시는 분들은 보수적 관점에서 일종의 진영에 대한 찬반 의사하고 유사하게 좀 입장표명을 하신 게 아닌가 하는 생각을 하는데요. 그렇지만 직접 만나서 이야기들을 나눠보면 봉사 표창장 문제로 부인은 4년 또 본인은 2년, 의사 자격증을 가졌던 자녀는 고졸로 이렇게 되는 상황은 너무 과잉이었다 이런 부분에 대한 공감대들은 또 상당히 높은 것 같습니다. 그런 점에서 어떤 진영에 대한 찬반 의사처럼 여론이 표현되기는 했지만 또 이 상황에 대한 공감도는 있다 이렇게 생각이 들고요. 일부 진보 진영에서 또 아주 엄격한 잣대로 비판적 관점을 가진 분들도 있을 수 있다고 생각을 하는데요. 저는 2019년 조국 사태는 이번 검찰 내란 과정과 아주 직결돼 있는 그런 어떤 검찰권의 오남용, 아주 또 정치적인 의도로 만들어진 것이라는 점을 좀 분명히 인식을 하면 좋겠다 그런 생각을 가지고 있습니다.



▷ 정창준 : 서 의원이 얘기한 여론조사 개요 말씀드리겠습니다. 스트레이트뉴스 의뢰로 조원씨앤아이가 지난 2일에서 4일 2,018명을 대상으로 조국 전 대표 사면 찬반을 조사한 결과 찬성 48%, 반대 47.6% 이렇게 나왔습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 조국 전 대표뿐만 아니라 배우자인 정경심 전 교수와 윤미향, 최강욱 전 의원 그리고 송언석 국민의힘 비대위원장이 사면 요청했다 철회했던 정찬민, 홍문종 전 의원 등이 명단에 포함된 것으로 알려졌습니다. 다른 사면 대상자들에 대해서는 어떻게 평가하세요?



▶ 서왕진 : 사실은 저희가 워낙 조국 전 대표의 사면 복권 문제가 좀 중요하게 고민이 됐던 사안이라서 다른 부분까지를 깊이 있게 아직 판단하지는 못했고요. 우선 언론에 명단이 나오고 있습니다만 최종 확정 명단이 아니어서 아직 거기까지는 평가할 입장에 서 있지 않다고 보고 있고요. 대통령께서 정의의 관점 또 국민 통합의 관점 이런 관점을 잘 조화롭게 판단하실 거라고 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 이른 감이 있지만 조국 전 대표가 사면이 된다면 조국혁신당도 지금 대표 권한 체제인데 전당대회 치르나요?



▶ 서왕진 : 우선 조국혁신당 입장에서는 창당을 24년 3월에 했습니다. 그때 저희들이 표방했던 것이 검찰 독재를 조기 종식한다 이런 관점이었는데 그런 관점에서 보면 내란을 종식하고 검찰개혁이 지금 목전에 와 있기 때문에 한 단계 과제가 좀 완료된다고 생각합니다. 그런 점에서 당 차원에서도 새로운 어떤 과제와 비전들을 정립하고 또 2단계로 넘어가야 될 시점이기 때문에 조 대표가 일선 복귀를 빨리하면 할수록 좋다고 생각을 하고 있고요. 민주당과 관계는 늘 그랬듯이 협력과 건강한 경쟁 관계가 바람직하다고 생각하고 있고요. 내란 청산이라든지 권력기관 개혁과 같은 것 이런 부분들은 아주 적극적으로 협력해 나갈 것이고요. 불평등 문제나 사회 정책 또 특히 정치 개혁 이런 부분에 있어서는 건강한 경쟁을 하는 것이 대한민국 정치 발전에 기여한다 이렇게 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 그런데 민주당과의 합당 가능성 얘기도 나옵니다. 조국혁신당에서도 가능성 열어두고 있는 상황인가요?



▶ 서왕진 : 합당 문제는 저희들이 창당 이후로 한 번도 검토하거나 논의된 바가 없습니다. 아까도 말씀드린 것처럼 지금 단계에서는 오히려 협력하면서 또 건강한 경쟁을 하는 것이 전체적으로 정치 발전이나 또 진보 개혁 진영의 강화 이런 차원에서 오히려 더 긍정적이다 저희는 그렇게 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 협력과 경쟁 관계 민주당과의 관계를 말씀해 주셨는데 민주당 내부에서도 조국 전 대표 사면에 대해 온도 차가 좀 있어 보입니다. 친문계 쪽에서는 환영을 하지만 역풍을 우려해 신중한 의원들도 있습니다. 민주당의 분위기는 어떻게 보고 계세요?



▶ 서왕진 : 뭐 저희들이야 민주당 의원들을 자주 만나고 또 본회의장에서 많은 대화들을 나누지 않겠습니까? 이야기를 나눠보면 대부분은 다 사면 복권하는 것이 당연하고 순리다 이렇게 생각하시는 것 같고요. 다만 대통령께 부담드리지 않고자 민주당 내에서 이렇게 목소리를 좀 자제하시는 것 아닌가 저희는 그렇게 느꼈습니다.



▷ 정창준 : 조국 전 대표의 사면 여권에, 이재명 정부에 부담으로 작용할 가능성은 없을까요?



▶ 서왕진 : 여론이 지금 반반으로 나왔기 때문에 분명히 부담으로 느끼실 수 있다고 생각합니다만 그러나 지금 시대 정신이나 그간 검찰권의 어떤 아주 극심한 오남용, 그걸로 인한 국정 혼란과 내란 사태까지 이르는 그런 과정들을 생각해 보면 그런 것들을 청산한다는 어떤 핵심적인 실천 중의 하나로서 오남용의 피해를 당한. 사실은 정치인들뿐만 아니라 더 많은 노동자들, 언론인들이 많은 피해를 당했는데요. 그거는 진실이 제대로 밝혀지고 특히 피해 부분에 대한 구제는 아주 당연한 정의로운 조치라고 저희는 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 야당의 반발도 살펴보겠습니다. 국민의힘에서는 범죄자 전성시대의 신호탄이 될 거라며 맹비난합니다. 또 형기를 반도 안 채웠는데 사면을 강행하는 건 지난 대선에서 혁신당이 대선 후보를 내지 않은 데 대한 보은 성격이라는 주장인데 이 같은 야당의 주장에 대해서는 어떤 말씀 주시겠어요?



▶ 서왕진 : 우선 지난 대선에서 혁신당이 후보를 내지 않은 부분은 이 문제하고 직접적인 연관은 전혀 없었고 내란을 청산하고 내란을 지지하고 또 탄핵을 반대하고 계엄을 지지했던 그런 세력이 다시 재집권하는 것은 절대로 안된다라고 하는 국민들의 간절한 바람 이런 것들을 받아서 한 치의 어떤 흔들림 없이 빈틈없이 대응을 해야 한다 하는 관점에서 조국혁신당뿐만 아니라 아주 진보적인 또 나머지 야당들도 적극적으로 그 흐름에 동참했다 이렇게 볼 수 있고요. 사실 지난 대선에서 후보를 내지 않았어야 될 정당은 국민의힘이죠. 내란을 일으키고 탄핵을 당한 대통령을 지지하는 후보자가 대선에 나가서 다시 한다는 것 자체가 어불성설이었다는 생각이 들고요. 조국 대표와 관련해서는 사실은 2019년 검찰이 조국 사태를 발생시키는 것 자체가 아까도 말씀드렸듯이 검찰발 쿠데타의 시작이었고 그 결말이 이번 내란이었다는 점에서 본다면 그런 것을 주도하고 그걸 옹호하고 그걸 뒷받침했던 국민의힘이 이걸 비난하는 것은 마치 지금 광복절 시기이니까 그렇습니다만 독립운동가를 탄압했던 친일 경찰들이 독립운동가를 해방 이후 석방한다고 비난한 것과 똑같은 것이다 저희는 그렇게 보고 있습니다.



▷ 정창준 : 앞서 전당대회 얘기도 여쭤봤지만 조국 전 대표가 사면되지 않을 경우에 조국혁신당 다음 정치 일정은 어떻게 풀어가시겠습니까?



▶ 서왕진 : 사면되지 않을 경우를 상정하고 따로 준비하지는 않았습니다만 만약 그렇다고 한다면 다시 체제 정비를 해야겠죠. 저희는 이번에 사면 복권이 되고 나서 제대로 전당대회를 치르고 조국혁신당의 일종의 2단계 비전과 또 실천 프로그램들을 마련해서 힘차게 나갈 그런 계획을 가지고 있습니다.



▷ 정창준 : 특검 상황도 살펴보겠습니다. 오늘 윤석열 전 대통령에 대한 내란 혐의 재판이 재개됩니다. 윤 전 대통령은 특검 조사와 체포영장 집행에도 응하지 않고 있고 재판도 불출석하고 있습니다. 어떤 의도라고 보세요?



▶ 서왕진 : 참 그 행태가 국제적으로도 아주 망신살이긴 합니다만 굳이 해석해 본다면 본인이 검찰총장 출신으로 형사소송이나 여러 가지 재판에 대해서 너무 잘 알 것 아닙니까? 범죄가 너무 명확해서 재판에서 다툼의 효과가 없다고 판단하는 것 같습니다. 그래서 오히려 거기에 의지하기보다는 지지자들을 의식해서 저항 코스프레를 하고 만에 하나 뭔가 국민의힘이 재집권하거나 내란 세력이 뭔가를 또 정치적 힘을 얻게 되면 그 힘을 빌려서 다시 복귀하고자 하는 그런 목표로 하는 행태가 아닌가 하는 생각이 드는데요. 적어도 한 나라의 대통령을 하고 검찰총장을 했던 사람의 법적 원칙이나 기준 측면에서 보면 국제적인 망신이 아닐 수 없습니다.



▷ 정창준 : 내란 혐의 재판부는 일단 건강 상태를 확인해 보겠다는 입장인데 강제 구인에 나서야 한다고 보세요? 아니면 현실적으로 궐석 재판을 진행해야 한다고 보세요?



▶ 서왕진 : 기본적으로 묵비권이라는 권리가 있기 때문에 재판의 절차 과정은 진행되고 거기에서 일종의 묵비권을 권리로서 행사하는 것은 좋습니다만 그 절차 자체를 인정하지 않는 것은 저는 잘못된 행태라고 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 김건희 특검 얘기도 살펴보겠습니다. 윤 전 대통령에 대해서 추가 체포 없이 바로 기소하는 방안을 고려 중이라고 밝혔는데 어떻게 전개될 거로 보세요?



▶ 서왕진 : 윤 전 대통령은 제가 보기에는 내란 부분에 관한 것은 다툼의 여지없이 정리가 될 거라고 보고요. 지금 가장 핵심은 오히려 외환 유치 부분에 대해서 어떻게 수사가 되고 결과가 나오냐 하는 부분이 핵심일 거라고 생각이 드는데요. 저는 매우 외환유치죄의 가능성까지 높은 확률을 가지고 있다 그렇게 예측을 하고 있습니다.



▷ 정창준 : 내일 예정된 김건희 여사의 구속영장 심사 결과 어떻게 전망하십니까?



▶ 서왕진 : 아까 말씀드렸습니다만 워낙 범죄의 중대성 문제, 또 특히 증거인멸이 심각하게 진행된 부분들이 확인되고 있어서 구속영장이 발부되지 않을 수 없다 이렇게 저희는 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 세 가지 주요 혐의가 영장에 적시됐는데 주목하시는 부분이 있을까요?



▶ 서왕진 : 명태균 선거 개입 문제라든지.



▷ 정창준 : 여론조사.



▶ 서왕진 : 또 뇌물 수수 문제라든지 이런 부분들이 너무 명확해서요. 그리고 주가 조작 문제도 너무 명확해서 그런 부분들 자체를 이렇게 부정할 수는 없을 것 같고요. 다만 구속이라고 하는 부분에 있어서는 특히 증거 인멸 문제가 중요하게 이렇게 확인되고 있기 때문에 피하기 어렵지 않나 그렇게 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 민주당에서 검찰개혁에 속도를 내고 있습니다. 국민주권 검찰정상화 특위를 꾸렸고 당정대 협의기구도 가동을 했습니다. 특위는 26일 최종안을 내고 추석 전 입법 마무리를 목표로 하고 있는데 민주당의 시간표 어떻게 평가하세요?



▶ 서왕진 : 시간적으로는 충분히 가능한 시간이라고 생각합니다. 왜냐하면 조국혁신당이 이미 1년 전에 4법을 내서 오랫동안 논의하고 검토를 해왔던 바가 있고요. 민주당도 그 안에 대해서 큰 이견이 없었는데 여러 가지 상황 때문에 법안 발의를 하지 않고 있다가 최근에 4법을 발의했지 않습니까? 그 내용에 있어서 큰 차이가 없고요. 몇 가지 국가수사위원회라든지 이런 문제에 대해서 약간의 차이가 있습니다만 일단은 민주당 안에서 당 안을 정리했고 당정 논의를 통해서 방안이 정리되는 시간 자체가 그렇게 오래 끌 일은 아니라고 생각하기 때문에 시간적으로는 문제가 없다고 생각합니다. 다만 이게 제도를 입법화하는 것하고 실제 정책이 실행되는 것하고는 또 다른 점이 있기 때문에 오히려 법무부 등 정부 차원에서 이 제도가 실제 실행될 때 생각하지 않았던 어떤 문제점이라든지 국민적 어떤 불편함이라든지 이런 게 없도록 잘 준비하는 것이 중요하다 이렇게 생각합니다.



▷ 정창준 : 지금 국가수사위원회 얘기도 해 주셨지만 민주당의 검찰개혁안 가운데 조국혁신당과 입장 차가 있는 부분은 어느 부분입니까?



▶ 서왕진 : 가장 차이가 있었던 부분은 가장 중대 범죄에 대한 수사를 해야 될 중수청을 만들기로 돼 있지 않습니까? 중수청을 조국혁신당의 법안에는 법무부에 설치하는 걸로 돼 있었고 민주당은 행안부에 설치하는 걸로 돼 있습니다. 그런데 최근에 어떤 논의 과정에서는 그 차이가 본질적인 차이는 아니다 이렇게 생각합니다. 법무부에 둔다는 것은 법무행정의 일원화라는 점에서 장점이 있는 반면에 법무부의 어떤 탈검찰화라든지 이런 부분들이 충분치 않은 상황에서 어쨌든 공소청이 법무부에 있게 되는데 수사 부분은 분리를 하는 것이 맞다고 하는 민주당의 입장도 또 고려할 만하다 하는 차원에서 논의가 진행 중이어서 합리적인 어떤 합의점이 나올 거다 이렇게 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 큰 문제는 아니다?



▶ 서왕진 : 네.



▷ 정창준 : 국민의힘 전당대회 과정은 어떻게 지켜보고 계세요? 찬탄, 반탄 구도에 후보자의 비전보다는 전한길 씨가 주목받는 상황이 되고 있습니다.



▶ 서왕진 : 국민의힘은 사실은 너무 심각한 상황인데 그 상황 자체를 뭔가 변화의 계기를 찾지 못하고 있는 것 같습니다. 이미 윤석열 검찰 독재 정부를 탄생시킬 때부터 내재되어 있던 구조적 문제였고 그것이 비상계엄과 내란 상황이 올 때도 그 부분을 이렇게 분명하게 절연해내지 못하고 오히려 수많은 의원들이 그거를 지지하고 탄핵을 반대하고 내란을 옹호했다는 점에서 현재 상태로는 국민의힘은 합헌적인 정당으로서 설 수 있는 그런 어떤 여건이 아니라고 생각합니다. 그 상태를 스스로 자기 정리를 하고 소위 반헌정 세력 또 반불법적인 것을 옹호하는 이런 부분들과 분명하게 절연하지 않는다면 당 자체는 과거 통진당보다 훨씬 심각한 수준의 위헌 정당의 상태에 있다 저희는 그렇게 보고 있습니다. 그런 점에서 이번 전당대회 과정에서라도 그 점을 분명하게 국민의힘 내에서 자기 조절 장치가 작동을 하고 확실하게 구별해내지 않으면 위헌 정당 해산을 면키 힘들다라고 보는 것이 현재 상황입니다.



▷ 정창준 : 실제로 국민의힘의 정당 해산 가능성은 어떻게 전망하세요?



▶ 서왕진 : 한 정당의 더구나 국민의힘처럼 아주 상당한 지지가 있는 정당의 위원 정당 해산이 쉬운 문제는 아니겠죠. 그러나 실체적 내용으로 본다면 너무나 헌법적 질서나 가치 자체를 부정하는 아주 강력한 흐름이 있고 많은 의원과 지도부가 그런 어떤 행태를 과거에 보여왔는데 그 점에 대한 분명한 사과 또 그런 세력과 분명한 단절 이런 것들이 있지 않다고 한다면 결국은 헌재에서 판단하는 것이기 때문에 냉정한 판단을 하면 저는 위헌 정당 해산이 될 수 있다고 생각을 하는데 국민의힘이 그 점에 대해서 아직도 너무나 안이하게 생각하고 있는 것 같습니다. 그런데 많은 분들이 이해하고 계시겠지만 국민의힘의 지금 세력들이 그렇게 생각하고 있는 것은 현재 상태에서라도 시간만 끌고 버티면 다음 총선에서는 무조건 당선될 사람들이 너무 많은 국회의원들로 남아 있기 때문입니다. 그런데 거기에 의지하다가 당 자체가 정말로 국민들로부터 버림을 받는 또 해산되는 그런 상황까지도 갈 수 있다는 점을 정말로 냉정하게 인식을 해야 된다고 생각합니다.



▷ 정창준 : 앞서도 잠깐 설명을 주셨지만 윤어게인을 주장하는 전한길 씨 절연하지 못하는 이유는 뭘까요?



▶ 서왕진 : 말씀드린 대로 지금 국민의힘에 남아 있는 대다수의 의원들은 이번에 대선에서 41%의 지지를 보냈던 그 지역의 어떤 의원들이고 지금 우리 국회의 소선거구제 체제하에서는 다시 바로 총선을 한다면 그 사람들이 다시 그대로 다 당선될 수 있는 사람들입니다. 그 구조 속에서 안주하려고 하는 거고요. 그거를 뒷받침하는 아주 강력한 흐름이 전한길로 대표되는 아주 강성 당원들의 어떤 입김에 의해서 특히 경선 과정에서 좌우될 수 있다고 보기 때문에 그게 두려워서 절연을 하지 못하고 있는 것인데요. 정말로 비극적인 일이고 국민의힘이나 우리 국가 전체적인 어떤 정치의 미래를 생각해 볼 때는 그걸 극복하지 못하면 국가적인 비극이고 국민의힘은 미래가 없는 거다 그렇게 생각합니다.



▷ 정창준 : 어제 조국혁신당 기자회견을 통해서 ‘뉴라이트 친일 매국 인사들 청산 없이는 완전한 내란 종식도 없다.’ 뉴 을사오적을 지목해 사퇴를 요구했습니다. 지목한 인물과 배경은요?



▶ 서왕진 : 그동안 사실은 이번 내란 과정을 보면서 저희 스스로도 그런 느낌을 가졌습니다만 대한민국이 어떻게 여기까지 왔나 하는 생각을 했습니다. 사실은 박정희 체제를 거치고 또 전두환 군사독재를 거치면서 얼마나 많은 국민들이 또 청년, 학생들이 피땀을 흘려서 민주주의를 일궈왔는가 생각을 해보면 그게 그렇게 헛될 거라고 생각하지 않았는데 심각한 어떤 후퇴와 또 거기에 동조하는 많은 거리의 어떤 우익들을 저희들이 직접 경험을 했는데 그 배경이 바로 뉴라이트와 같은 일종의 새로운 어떤 이념과 또 우익적 논리를 이렇게 적극적으로 제공하고 굉장히 폐쇄적으로 그걸 받아들이는 흐름들을 만드는 데 큰 근원이 있다고 생각을 했습니다. 그래서 그분들이 어떤 기관장이라고 하는 차원에서는 그렇게 큰 역할이 아닌 것처럼 보일 수도 있지만 그런 어떤 사고를 계속 퍼뜨리고 그런 것이 국가의 어떤 기본 헌정 질서를 위협하는 중요한 작용을 하고 있는데 그 사람들이 그 자리에 계속 앉아서 역할을 한다는 것은 내란 청산과 새로운 민주 헌정 질서를 세운다는 지금의 시대 정신에 어울리지 않다 하는 차원에서 그 점을 좀 지적한 것이고요. 인권위원장이라든지 권익위원장이라든지 많은 분들이 그런 부분에 있어서 그런 어떤 헌법적 가치 자체를 정면으로 부정하는 분들이기 때문에 이제는 계속 그 자리에 앉아 있어서는 안된다 이런 취지였습니다.



▷ 정창준 : 부연해 드리면 조국혁신당이 지목한 인물은 이진숙 방송통신위원장 안창호 국가인권위원장, 김형석 독립기념관장, 이배용 국가교육위원장, 김낙년 한국학중앙연구원장 등입니다. 맞습니까?



▶ 서왕진 : 네, 맞습니다. 그 외에도 다른 분들도 거론했습니다만 굳이 다섯 분을 좀 더 강조했던 점이 있었습니다.



▷ 정창준 : 반헌법특위 출범도 재차 강조를 했습니다. 앞서 민주당에 제안했던 반헌법행위 조사특별위원회를 의미하는 것으로 보이는데 이건 어떻게 논의되고 있습니까?



▶ 서왕진 : 사실은 민주당의 김병기 원내대표도 지난번 원내대표 선거 때 공약을 했었기 때문에 함께 좀 만들어 갈 수 있다고 보고 있고요. 특히 원탁회의에서 합의했던 사안인데요. 이 특위의 필요성은 지금 내란 특검 등이 진행되고 있습니다만 내란 특검은 범죄 혐의가 아주 뚜렷한 부분만을 대상으로 이렇게 하고 있지 않습니까? 그런데 아까 말씀드린 것처럼 대한민국에 내란 상황까지 오기까지는 굉장히 거기에 연관된 어떤 배후 작용이라든지 그걸 뒷받침했던 보이지 않는 세력이라든지 또 어떤 국민들의 인식의 문제라든지 여러 가지가 이렇게 복합적으로 작용하고 있기 때문에 좀 더 포괄적인 그런 조사나 이런 걸 통해서 대한민국이 다시는 그렇게 내란과 또 어떤 반헌정 질서 체계로 이렇게 흔들리지 않도록 하는 큰 틀을 좀 잡아내기 위한 그런 특위이기 때문에 비록 좀 시간이 걸리더라도 그런 넓은 범위의 논의와 조사 작업 또 해결 대안 이런 것들을 정리하는 논의가 이 특위를 통해서 꼭 있어야 된다 생각을 하고 있고요. 민주당에서도 아주 적극적으로 관심을 가지고 있어서 논의를 시작할 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다.



▷ 정창준 : 마지막으로 짧게 여쭙겠습니다. 첫 고위 당정협의회 정청래 대표 체제에서 열렸는데 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준에 대해서는 추이를 지켜보며 숙고하겠다는 입장을 내놨습니다. 조국혁신당 어떤 입장입니까?



▶ 서왕진 : 저희는 소득이 있는 곳은 과세가 있어야 된다 이렇게 생각을 하고 있고요. 특히 금투세 논의부터 이 부분이 좀 잘못 흘러왔다 생각을 하고 있습니다. 금투세를 복원해서 금융 분야에 있어서 소득이 있는 부분은 정당하게 과세를 하는 틀을 잡는 것 이게 국가 재정 측면에서도 그렇고 조세적인 측면에 있어서도 그렇고 바람직하다고 생각하고요. 그런 관점에서 이것도 판단해야 된다 이렇게 보고 있습니다.



▷ 정창준 : 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 서왕진 조국혁신당 원내대표였습니다. 고맙습니다.



▶ 서왕진 : 감사합니다.



