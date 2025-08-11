강원도, 지역 산업 육성 전국 ‘최우수’ 평가
입력 2025.08.11 (10:02)
강원도가 중소벤처기업부 주관 2025년도 지역산업육성사업 평가에서 '최우수' 등급을 받았습니다.
'최우수' 등급은 전국 14개 시도 가운데 2곳에만 주어지는 최고 등급입니다.
강원도는 사업화 매출 686억 원, 신규고용 283명 등 목표 초과 달성을 통해 좋은 평가를 이끌었습니다.
