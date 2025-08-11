천곡항·임원항 ‘테트라포트’ 출입통제구간 지정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동해해양경찰서가 인명사고 발생을 막기 위해 주요 항구의 테트라포드 설치 구간에 대해 오늘(11일)부터 출입을 통제합니다.



출입 통제 구간은 동해시 천곡항 방파제와 삼척시 임원항 동방파제의 테트라포드입니다.



두 방파제에서는 2020년부터 5년 동안 추락사고 등으로 사상자 15명이 발생했습니다.



