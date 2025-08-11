‘강릉국가유산야행’ 오는 14일 개막…행사 풍성

동영상 고정 취소

'강릉국가유산야행'이 오는 14일부터 사흘간 강릉대도호부관아와 명주동 일대에서 열립니다.



이 기간 대도호부사의 부임 행차 퍼레이드와 밤에 듣는 역사 이야기, 밤의 문화시장 등 다양한 문화 행사가 진행됩니다.



특히, 드론 1,000대를 투입해 강릉의 역사와 설화를 선보이는 행사도 마련됩니다.



강릉시는 '강원 방문의 해'와 연계해 야행을 집중적으로 홍보하고 있습니다.



