강개공, 경영평가 ‘다’ 등급…1단계 상승

강원개발공사의 경영 실적이 최하위권을 벗어났습니다.



행정안전부는 '전국 지방공기업 경영평가'에서 강개공이 '다' 등급을 받았다고 밝혔습니다.



이는 지난해 '라' 등급에서 한 단계 상승한 것입니다.



