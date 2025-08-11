‘불법무기 자진 신고 기간’ 다음 달까지

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

강원경찰청은 불법 무기 자진 신고 기간을 다음 달(9월)까지 운영합니다.



이 기간 불법무기를 자진신고할 경우 형사처벌과 행정처분을 면제해 줍니다.



이번 조치는 지난달(7월) 인천 송도에서 발생한 사제 총기 사건같은 불법무기로 인한 범죄의 재발을 막기 위한 것입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!