‘불법무기 자진 신고 기간’ 다음 달까지
입력 2025.08.11 (10:04) 수정 2025.08.11 (15:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원경찰청은 불법 무기 자진 신고 기간을 다음 달(9월)까지 운영합니다.
이 기간 불법무기를 자진신고할 경우 형사처벌과 행정처분을 면제해 줍니다.
이번 조치는 지난달(7월) 인천 송도에서 발생한 사제 총기 사건같은 불법무기로 인한 범죄의 재발을 막기 위한 것입니다.
이 기간 불법무기를 자진신고할 경우 형사처벌과 행정처분을 면제해 줍니다.
이번 조치는 지난달(7월) 인천 송도에서 발생한 사제 총기 사건같은 불법무기로 인한 범죄의 재발을 막기 위한 것입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘불법무기 자진 신고 기간’ 다음 달까지
-
- 입력 2025-08-11 10:04:27
- 수정2025-08-11 15:18:52
강원경찰청은 불법 무기 자진 신고 기간을 다음 달(9월)까지 운영합니다.
이 기간 불법무기를 자진신고할 경우 형사처벌과 행정처분을 면제해 줍니다.
이번 조치는 지난달(7월) 인천 송도에서 발생한 사제 총기 사건같은 불법무기로 인한 범죄의 재발을 막기 위한 것입니다.
이 기간 불법무기를 자진신고할 경우 형사처벌과 행정처분을 면제해 줍니다.
이번 조치는 지난달(7월) 인천 송도에서 발생한 사제 총기 사건같은 불법무기로 인한 범죄의 재발을 막기 위한 것입니다.
-
-
이유진 기자 newjeans@kbs.co.kr이유진 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.