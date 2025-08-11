BTS·TXT 잇는 신인 ‘코르티스’ 데뷔 앨범 뮤비 선공개

BTS의 소속사 빅히트 뮤직이 새롭게 선보이는 신인 보이그룹 코르티스가 정식 데뷔를 앞두고 첫 앨범 수록곡의 뮤직비디오를 공개했습니다.



코르티스는 오늘(11일) 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 데뷔 앨범 ‘컬러 아웃사이드 더 라인즈’(COLOR OUTSIDE THE LINES) 도입곡 ‘고!’(GO!) 뮤직비디오를 게시했습니다.



뮤직비디오는 미국 로스앤젤레스에서 촬영했으며, 세차 기계의 물줄기를 맞으며 더위를 식히거나 카메라를 입에 물고 달리는 장면 등 자유로운 분위기를 연출했습니다.



‘고!’의 작사와 작곡에 멤버 전원이 참여해 뮤직비디오 공동 연출가로도 이름을 올렸습니다.



‘고!’는 세상을 코르티스의 색으로 물들이겠다는 멤버들의 당찬 포부를 담은 곡으로 가사에 멤버들의 실제 이야기를 녹여냈다고 빅히트 뮤직은 설명했습니다.



코르티스는 빅히트 뮤직이 투모로우바이투게더에 이어 6년 만에 선보이는 신인 보이그룹으로, 마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호 등 5명의 멤버로 이뤄졌습니다.



코르티스는 오는 18일 오후 6시 첫 앨범 타이틀곡 ‘왓 유 원트’(What You Want)를 공개하고 정식 데뷔할 예정입니다.



[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]



