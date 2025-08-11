평창, 건설기계 사업 일제 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

평창군은 이달(8월) 20일까지 '상반기 건설기계 사업 일제 점검'을 실시합니다.



점검 대상은 평창의 건설 기계 사업장 34곳입니다.



주요 점검 항목은 등록 기준의 적정성과 임대차 계약서 작성 여부입니다.



이번 점검은 임대료 체불 방지를 위한 것입니다.



위법사항이 적발될 경우, 형사고발 등 강경 대응할 방침입니다.



