춘천시, 환경보전 유공 대통령 표창

춘천시가 2025년 환경보전 유공 대통령 표창을 받았습니다.



춘천은 이번 평가에서 다회용기 사용 확대와 일회용품 감축 같은 환경 보전 정책으로 좋은 평가를 받았습니다.



춘천은 전국에서 유일하게 장례식장 다회용기 전면 사용을 시행하고 있습니다.



