‘양구명산 힐링 트레일 챌린지’ 열려

입력 2025.08.11 (10:05) 수정 2025.08.11 (15:20)

양구군은 '양구명산 힐링 트레일 챌린지'를 앞으로 석 달 동안 진행합니다.

이 행사에 참여하려면 화산과 사명산 등 양구의 유명한 산 4곳을 오른 뒤 인증 사진과 소개글을 개인의 사회관계망, SNS에 올려야 합니다.

양구군은 게시글의 조회수 등을 평가해 참가자 20명에게 광치자연휴양림 1일 숙박권을 증정할 계획입니다.

이유진
이유진 기자

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

