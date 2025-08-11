원주, ‘미래항공기술센터’ 12월 준공

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

원주시는 부론일반산업단지에 미래항공기술센터가 들어선다고 밝혔습니다.



준공 시기는 올해 12월입니다.



이 센터는 지상 2층, 연면적 4,000 제곱미터 규모로 조성됩니다.



이 센터는 비행 조종 안정성 평가 등 중대형급 드론의 평가 인증 기관입니다.



시설운영은 한국산업기술시험원이 담당합니다.



