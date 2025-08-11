원주, ‘미래항공기술센터’ 12월 준공
입력 2025.08.11 (10:05) 수정 2025.08.11 (15:20)
원주시는 부론일반산업단지에 미래항공기술센터가 들어선다고 밝혔습니다.
준공 시기는 올해 12월입니다.
이 센터는 지상 2층, 연면적 4,000 제곱미터 규모로 조성됩니다.
이 센터는 비행 조종 안정성 평가 등 중대형급 드론의 평가 인증 기관입니다.
시설운영은 한국산업기술시험원이 담당합니다.
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.