‘2차 반려동물 자진신고 기간’ 운영

강원도는 다음 달(9월)부터 올해 10월까지 2차 반려동물 등록 자진신고 기간을 운영합니다.



등록 대상 동물은 생후 2달 이상 된 반려견 등입니다.



이런 동물을 동물병원에 데리고 가면, 외장형 목걸이나 내장형 칩으로 동물 등록을 할 수 있습니다.



미등록 동물 소유자에겐 최대 100만 원의 과태료가 부과됩니다.



