‘2차 반려동물 자진신고 기간’ 운영
입력 2025.08.11 (10:05) 수정 2025.08.11 (15:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도는 다음 달(9월)부터 올해 10월까지 2차 반려동물 등록 자진신고 기간을 운영합니다.
등록 대상 동물은 생후 2달 이상 된 반려견 등입니다.
이런 동물을 동물병원에 데리고 가면, 외장형 목걸이나 내장형 칩으로 동물 등록을 할 수 있습니다.
미등록 동물 소유자에겐 최대 100만 원의 과태료가 부과됩니다.
등록 대상 동물은 생후 2달 이상 된 반려견 등입니다.
이런 동물을 동물병원에 데리고 가면, 외장형 목걸이나 내장형 칩으로 동물 등록을 할 수 있습니다.
미등록 동물 소유자에겐 최대 100만 원의 과태료가 부과됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘2차 반려동물 자진신고 기간’ 운영
-
- 입력 2025-08-11 10:05:59
- 수정2025-08-11 15:23:03
강원도는 다음 달(9월)부터 올해 10월까지 2차 반려동물 등록 자진신고 기간을 운영합니다.
등록 대상 동물은 생후 2달 이상 된 반려견 등입니다.
이런 동물을 동물병원에 데리고 가면, 외장형 목걸이나 내장형 칩으로 동물 등록을 할 수 있습니다.
미등록 동물 소유자에겐 최대 100만 원의 과태료가 부과됩니다.
등록 대상 동물은 생후 2달 이상 된 반려견 등입니다.
이런 동물을 동물병원에 데리고 가면, 외장형 목걸이나 내장형 칩으로 동물 등록을 할 수 있습니다.
미등록 동물 소유자에겐 최대 100만 원의 과태료가 부과됩니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.