삼척시, 여름 휴가철 반려견 유기 금지 캠페인

삼척시가 반려견 '유실·유기 없는 여름휴가' 운동을 전개합니다.



삼척시는 이달(8월) 29일까지 고속도로 휴게소와 터미널, 철도 역사 인근에 반려견 유기 금지를 당부하는 현수막을 내걸고, 온라인 홍보도 이어갑니다.



여름 휴가철 삼척에 버려진 반려견은 2023년 91마리, 지난해 54마리였습니다.



