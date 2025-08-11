속초시, ‘착한가격업소’ 7곳 신규 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

속초시가 착한가격업소 7곳을 이달(8월) 29일까지 모집합니다.



모집 대상은 외식업과 이·미용업, 세탁업, 숙박업 등을 하는 지역 개인 사업자 또는 법인입니다.



현재 속초시는 착한가격업소 41곳을 지정해 시설 환경 개선 비용과 공공요금을 지원하고 있습니다.



