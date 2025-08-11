파주시, “도라전망대 옥상 전망대 내일 개방”

경기 파주시가 남북 접경지대 내 군사적 긴장 상황으로 약 1년간 운영을 중단했던 도라전망대 옥상 전망대를 내일부터 전면 개방한다고 밝혔습니다.



도라전망대 3층 옥상 전망대에서는 망원경을 통해 북쪽으로는 대성동 마을의 태극기와 북한 기정동 마을의 인공기를, 남쪽으로는 도라산역, 문산 지역 일대의 모습 등을 확인할 수 있습니다.



파주시는 도라전망대 일시 폐쇄 이후 많은 관광객의 옥상 재개방 요청이 있었고, 이에 1보병사단과 협의해 지난 5일부터 일부 개방, 부분 보수 완료 후 내일부터 전면 개방하기로 했다고 설명했습니다.



도라전망대는 ▲디엠지(DMZ) 평화관광 ▲도라산 셔틀 열차 연계 관광 등의 프로그램을 통해 관광할 수 있습니다.



자세한 내용은 디엠지(DMZ) 평화관광 인터넷 예약 누리집이나 파주시 관광협력팀으로 문의하면 됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!