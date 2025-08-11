사회

파주시, “도라전망대 옥상 전망대 내일 개방”

입력 2025.08.11 (10:08) 수정 2025.08.11 (10:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기 파주시가 남북 접경지대 내 군사적 긴장 상황으로 약 1년간 운영을 중단했던 도라전망대 옥상 전망대를 내일부터 전면 개방한다고 밝혔습니다.

도라전망대 3층 옥상 전망대에서는 망원경을 통해 북쪽으로는 대성동 마을의 태극기와 북한 기정동 마을의 인공기를, 남쪽으로는 도라산역, 문산 지역 일대의 모습 등을 확인할 수 있습니다.

파주시는 도라전망대 일시 폐쇄 이후 많은 관광객의 옥상 재개방 요청이 있었고, 이에 1보병사단과 협의해 지난 5일부터 일부 개방, 부분 보수 완료 후 내일부터 전면 개방하기로 했다고 설명했습니다.

도라전망대는 ▲디엠지(DMZ) 평화관광 ▲도라산 셔틀 열차 연계 관광 등의 프로그램을 통해 관광할 수 있습니다.

자세한 내용은 디엠지(DMZ) 평화관광 인터넷 예약 누리집이나 파주시 관광협력팀으로 문의하면 됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 파주시, “도라전망대 옥상 전망대 내일 개방”
    • 입력 2025-08-11 10:08:32
    • 수정2025-08-11 10:19:48
    사회
경기 파주시가 남북 접경지대 내 군사적 긴장 상황으로 약 1년간 운영을 중단했던 도라전망대 옥상 전망대를 내일부터 전면 개방한다고 밝혔습니다.

도라전망대 3층 옥상 전망대에서는 망원경을 통해 북쪽으로는 대성동 마을의 태극기와 북한 기정동 마을의 인공기를, 남쪽으로는 도라산역, 문산 지역 일대의 모습 등을 확인할 수 있습니다.

파주시는 도라전망대 일시 폐쇄 이후 많은 관광객의 옥상 재개방 요청이 있었고, 이에 1보병사단과 협의해 지난 5일부터 일부 개방, 부분 보수 완료 후 내일부터 전면 개방하기로 했다고 설명했습니다.

도라전망대는 ▲디엠지(DMZ) 평화관광 ▲도라산 셔틀 열차 연계 관광 등의 프로그램을 통해 관광할 수 있습니다.

자세한 내용은 디엠지(DMZ) 평화관광 인터넷 예약 누리집이나 파주시 관광협력팀으로 문의하면 됩니다.
이채리
이채리

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

尹 내란 재판 4회 연속 불출석…“질병 확인 안 되지만, 인치 곤란”

尹 내란 재판 4회 연속 불출석…“질병 확인 안 되지만, 인치 곤란”
[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ <br>관련 서희건설 압수수색

[단독] 특검, ‘김건희 목걸이’ 관련 서희건설 압수수색
경찰, ‘주식 차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색 영장 집행

경찰, ‘주식 차명거래 혐의’ 이춘석 의원실 압수수색 영장 집행
경찰, 대전 교제살인 피의자 <br>신상 공개…26살 장재원

경찰, 대전 교제살인 피의자 신상 공개…26살 장재원
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.