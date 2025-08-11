충북 흐리고 중·남부 5mm 비…낮 27~30도
입력 2025.08.11 (10:08) 수정 2025.08.11 (10:55)
충북은 오늘 대체로 흐리고 중남부 지역엔 오후 한 때 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다.
낮 최고 기온은 27도에서 30도로 어제보다 2도 가량 낮겠습니다.
청주기상지청은 비가 내리는 지역은 가시 거리가 짧고 도로가 미끄럽겠다면서 사고 예방을 강조했습니다.
민수아 기자
