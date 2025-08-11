“하루 최대 5만 원 할인”…숙박할인권 80만 장 푼다

하루 최대 5만 원까지 숙박비를 줄일 수 있는 숙박 할인권 80만여 장이 풀립니다.



문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 가을과 겨울에 걸쳐 국내 여행 수요를 높이고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 ‘하반기 숙박세일페스타’ 행사를 진행한다고 밝혔습니다.



가을 편은 오는 20일부터 10월 30일까지, 겨울 편은 11월 3일부터 12월 7일까지 각각 진행합니다.



문체부와 관광공사는 이 기간 236억 원 상당의 숙박 할인권 80만 장을 배포합니다.



수도권(서울·경기·인천)을 제외한 비수도권 지역의 숙박시설을 대상으로 7만 원 이상 숙박상품을 예약하면 3만 원, 7만 원 미만의 숙박상품을 예약하면 2만 원 할인권을 받을 수 있습니다.



할인 적용 시설은 호텔과 콘도, 리조트, 펜션 등 국내 숙박시설입니다.



대실 상품이나 미등록 시설은 할인 대상에서 제외됩니다.



참여 온라인여행사 채널을 통해 1인 1매를 선착순으로 발급받을 수 있습니다.



할인권을 발급받은 후에는 매일 오전 10시부터 다음 날 오전 7시까지 유효시간 내에 예약·결제를 완료해야 합니다.



할인권을 사용하지 않은 경우에는 다음 날 오전 10시부터 할인권을 다시 발급받을 수 있습니다.



예약 취소 등으로 유효기간 내에 사용하지 않으면 해당 할인권은 자동으로 사라집니다.



문체부는 가을·겨울 편 외에 산불·호우로 피해를 본 특별재난지역과 지난해 말 여객기 참사 피해지역을 대상으로 오는 20일부터 10월 30일까지 숙박 할인권 7만 2천 장을 추가로 지원합니다.



특별재난지역은 할인 혜택을 확대해 숙박상품이 7만 원 이상이면 5만 원, 7만 원 미만이면 3만 원을 할인받을 수 있습니다.



다만 행사 기간이 같은 가을 편과는 할인권을 중복으로 발급받을 수 없습니다.



문체부는 “숙박세일페스타가 국민의 여행비 부담을 덜고, 재난 피해지역 등의 조속한 회복과 지역경제 재도약의 계기가 되길 기대한다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 문화체육관광부 제공]



