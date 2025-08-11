“2종 연습면허로 전동킥보드 운전?… 취소처분 적법”

제2종 보통연습면허만 취득한 채 전동킥보드를 운전한 경우, 해당 연습면허를 취소한 처분은 정당하다는 행정심판 결정이 나왔습니다.



국민권익위원회 중앙행정심판위원회는 제2종 원동기장치자전거 운전면허 없이 공유 전동킥보드를 운전하다 연습면허가 취소된 A씨가 낸 행정심판 청구를 기각했다고 밝혔습니다.



학생인 A씨는 제2종 보통연습면허만 취득한 상태로 운전하던 중 적발돼, 범칙금 10만 원을 부과받았고, 면허가 취소됐습니다.



이후 A씨는 원동기장치자전거 운전면허가 필요한 줄 몰랐고 학업과 이동권 제한 등의 이유로 중앙행심위에 행정심판을 청구했습니다.



제2종 보통연습면허로는 승용차, 10인 이하 승합차, 4톤 이하 화물차만 운전이 가능합니다.



전동킥보드는 만 16세 이상이 취득할 수 있는 제2종 원동기장치자전거 면허가 있어야 운전할 수 있는 이동장치 중 하나로, 제2종 보통연습면허로 전동킥보드를 운전할 수 없습니다.



이에 따라 중앙행심위는 “연습면허로 운전할 수 없는 전동킥보드를 운전한 사실이 인정된다”며 취소 처분이 위법하거나 부당하지 않다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



