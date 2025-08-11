충주서 차량 3대 충돌…1명 심정지·6명 중경상
입력 2025.08.11 (10:13) 수정 2025.08.11 (10:55)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 오전 7시 10분쯤 충주시 금가면의 한 도로를 달리던 승용차가 마주오던 다른 승용차와 1톤 화물차를 들이 받았습니다.
이 사고로 60대 화물차 운전자가 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 6명이 중·경상을 입었습니다.
경찰은 승용차가 중앙선을 침범해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 60대 화물차 운전자가 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 6명이 중·경상을 입었습니다.
경찰은 승용차가 중앙선을 침범해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충주서 차량 3대 충돌…1명 심정지·6명 중경상
-
- 입력 2025-08-11 10:13:31
- 수정2025-08-11 10:55:53
오늘 오전 7시 10분쯤 충주시 금가면의 한 도로를 달리던 승용차가 마주오던 다른 승용차와 1톤 화물차를 들이 받았습니다.
이 사고로 60대 화물차 운전자가 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 6명이 중·경상을 입었습니다.
경찰은 승용차가 중앙선을 침범해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 60대 화물차 운전자가 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 6명이 중·경상을 입었습니다.
경찰은 승용차가 중앙선을 침범해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
민수아 기자 msa46@kbs.co.kr민수아 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.