충주서 차량 3대 충돌…1명 심정지·6명 중경상

오늘 오전 7시 10분쯤 충주시 금가면의 한 도로를 달리던 승용차가 마주오던 다른 승용차와 1톤 화물차를 들이 받았습니다.



이 사고로 60대 화물차 운전자가 심정지 상태로 병원에 이송됐고, 6명이 중·경상을 입었습니다.



경찰은 승용차가 중앙선을 침범해 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



