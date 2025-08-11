청주시, 노후·불량 무연고 간판 정비

동영상 고정 취소

청주시가 폐업과 이전 등의 이유로 방치된 노후 간판 정비에 나섭니다.



정비 대상은 낡은 상태가 심각해 강풍이나 호우 등으로 인한 사고 우려가 크거나 폐업과 이전 등으로 무단 방치된 광고물 등입니다.



청주시는 올해 상반기 무연고 간판 49건을 철거했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!