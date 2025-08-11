충청북도, 노인일자리 우수기업 인증

동영상 고정 취소

충청북도가 노인 일자리 창출에 힘쓴 기업에 인증과 각종 혜택을 제공합니다.



대상은 충북에 본사나 사업장을 두고 직원이 5명 이상인 기업으로, 60살 이상 직원이 전체의 5%를 넘어야 합니다.



우수 기업으로 선정되면 지방세 세무조사 유예와 중소기업 육성 자금 우대 등의 혜택이 주어집니다.



신청은 다음 달 말까지로 심사를 거쳐 12월 중 선정됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!