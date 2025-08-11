충청북도, 노인일자리 우수기업 인증
입력 2025.08.11 (10:14)
충청북도가 노인 일자리 창출에 힘쓴 기업에 인증과 각종 혜택을 제공합니다.
대상은 충북에 본사나 사업장을 두고 직원이 5명 이상인 기업으로, 60살 이상 직원이 전체의 5%를 넘어야 합니다.
우수 기업으로 선정되면 지방세 세무조사 유예와 중소기업 육성 자금 우대 등의 혜택이 주어집니다.
신청은 다음 달 말까지로 심사를 거쳐 12월 중 선정됩니다.
