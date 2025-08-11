제천한방엑스포서 ‘학술대회’ 12차례 열려

동영상 고정 취소

오는 9월 20일 열리는 제천 국제한방천연물산업엑스포에 국제천연물심포지엄 등 국내·외 유명 학술대회가 12차례 개최됩니다.



학술대회에는 천연물 분야 연구자와 기업 관계자 등 3천 2백여 명이 참석해, 최신 연구 동향을 공유하고 천연물 산업화 전략 등을 논의할 예정입니다.



엑스포 조직위는 학술대회 연구 발표와 개최 성과를 충청북도, 제천시와 공유해 지역의 천연물 분야 정책 개발 자료로 활용할 예정입니다.



