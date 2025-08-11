한·베트남 오늘 정상회담…첫 국빈 방문
입력 2025.08.11 (10:15) 수정 2025.08.11 (10:22)
이재명 대통령이 오늘 오전 용산 대통령실에서 베트남 국가 권력 서열 1위인 또 럼 서기장과 정상회담을 갖습니다.
새 정부 출범 후 첫 국빈 방한으로, 두 정상은 공식 환영식 이후 소인수 회담과 확대회담 등을 진행한 뒤 공동언론 발표를 할 예정입니다.
대통령실은 오늘 보도자료를 통해 양국은 외교 안보와 교역 투자 뿐 아니라 에너지와 공급망 분야 등도 협력을 강화할 것이라며, 이같은 내용을 담은 공동성명을 채택할 것이라고 밝혔습니다.
이재명 대통령이 오늘 오전 용산 대통령실에서 베트남 국가 권력 서열 1위인 또 럼 서기장과 정상회담을 갖습니다.
