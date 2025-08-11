환경단체, 청주시 ‘도심 물결 조성 사업’ 재검토 요구

동영상 고정 취소

청주충북환경운동연합이 무심천 물을 3개 지류 하천으로 흘려보내는 청주시의 '도심 물길 조성 사업'을 전면 재검토해야 한다고 주장했습니다.



이들은 성명을 내고 "청주시에서 하천이 차지하는 면적은 고작 0.1%에 불과해 하천 수량을 높여 도심 온도를 낮추는 방식은 효과가 없고, 오히려 생태계를 파괴할 수 있다"며 "인위적인 물길이 아닌 도심 녹지 조성이 필요하다"고 강조했습니다.



