환경단체, 청주시 ‘도심 물결 조성 사업’ 재검토 요구
입력 2025.08.11 (10:15) 수정 2025.08.11 (15:42)
청주충북환경운동연합이 무심천 물을 3개 지류 하천으로 흘려보내는 청주시의 '도심 물길 조성 사업'을 전면 재검토해야 한다고 주장했습니다.
이들은 성명을 내고 "청주시에서 하천이 차지하는 면적은 고작 0.1%에 불과해 하천 수량을 높여 도심 온도를 낮추는 방식은 효과가 없고, 오히려 생태계를 파괴할 수 있다"며 "인위적인 물길이 아닌 도심 녹지 조성이 필요하다"고 강조했습니다.
청주충북환경운동연합이 무심천 물을 3개 지류 하천으로 흘려보내는 청주시의 '도심 물길 조성 사업'을 전면 재검토해야 한다고 주장했습니다.
